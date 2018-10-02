رسميا.. تصفية الشركة القومية للأسمنت

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القومية للأسمنت (أرشيفية)
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وكالات

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تصفية

تعويم

إفلاس

القومية للأسمنت

أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قبل قليل، تصفية الشركة نهائياً بسبب الخسائر وتآكل رأس مال المساهمين.

وقال محمد حسانين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، إنه كان من المفترض إيقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي "التعويم" في 2016.

وأضاف رئيس الشركة، خلال الجمعية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت، اليوم الثلاثاء، أنه لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه.

وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، كإجراء إصلاحي، لمعالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي.

وأكد أن الدراسة الاستشارية الخاصة بملف القومية للأسمنت كان هدفها إمكانية الاستقرار وليس الوقف.

وأوضح رئيس شركة القومية للأسمنت، أن الشركة حققت إجمالي إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالى أجور العمال نحو 22% من الإيرادات.


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