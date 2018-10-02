» اتحاد الكرة يرفض الإسماعيلي.. ويتمسك بالزمالك

02 أكتوبر 2018 - 06:23 م

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، بالمشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي أمام فريق الهلال المقرر لها يوم السبت 6 أكتوبر الجاري.

وأكد "الخطاب"، أن مسئولي الاتحاد السعودي رفضوا مشاركة الإسماعيلى في المباراة، وتمسكوا بمشاركة الزمالك في اللقاء أمام فريق الهلال السعودي بصفته بطل كأس مصر، بعد فشل جميع المحاولات لإقناع مسئولي الأهلي المصرى بطل الدوري بالمشاركة في اللقاء، وبالتالي فإن مباراة السوبر المصري السعودى ستجمع بين فريق الهلال بطل الدوري السعودى وفريق الزمالك بطل كأس مصر.