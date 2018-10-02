  • الثلاثاء 02 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

بيراميدز

عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»

جانب من الاشتباكات

اقتحام نقابة الصيادلة وسط اشتباكات بالأسلحة البيضاء

مرتضى

«الأولمبية» تحدد موعد رحيل «مرتضى» عن الزمالك

القومية للأسمنت (أرشيفية)

رسميا.. تصفية الشركة القومية للأسمنت

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

إسرائيليون في طابا

تصرفات لا أخلاقية للسياح الإسرائيليين بسيناء

النائب العام المستشار نبيل صادق

النائب العام يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

بحيرة المنزلة (أرشيفية)

هل باعت مصر بحيرة المنزلة لدولة عربية؟

حريق بقطار ركاب داخل محطة في الشرقية

قضايا وحوادث

حريق
جانب من الحريق

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

تركت البوتاجاز مشتعلًا.. فأحرقت الشقة بالجيزة

#

حريق هائل فى مصنع بويات في الإسكندرية

#

نشوب حريق بقطار «الأقصر – القاهرة»

#

حريق هائل داخل محطة وقود فى البحيرة

حريق

إصابات

الحماية المدنية

القطارات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، على حريق نشبَّ بجرار قطار ركاب داخل محطة قطارات «أبو كبير».

وتسبب الحريق في تعطل حركة القطارات بالمحطة، قبل وصول رجال الحماية المدنية، والذين أسفرت جهودهم عن إخماد الحريق والسيطرة على النيران.

 البداية كانت بتلقي اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بجرار قطار ركاب داخل محطة قطارات «أبو كبير».

 وتبين نشوب الحريق بجرار أحد القطارات المتجهة إلى مدينة الزقازيق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بعدد من رجال الحماية المدنية والإطفاء إلى المحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وكشفت مصادر بالحماية المدنية، عن أنه تم السيطرة على الحريق خلال دقائق، وأن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا أو خسائر. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام وفاق سطيف
» برهم صالح رئيسًا للعراق
» حريق بقطار ركاب داخل محطة في الشرقية
» اتحاد الكرة يرفض الإسماعيلي.. ويتمسك بالزمالك
» 30 أكتوبر الحكم على المتهمين بمقتل أطفال المريوطية
» هذا القرار بداية تراجع «الكاف» عن عقوبة «مرتضى»
» الحكم بالإعدام على متهم بسبب "ركنة السيارة"
» الزمالك ممنوع من خوض مباريات على ملعبه
» استعدادات غير مسبوقة بإسرائيل منذ حرب 1967
» الرئيس الأسبق: انقلاب وشيك في إيران
» حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك وحرمانه من القيد

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك