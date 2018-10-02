«الأولمبية» تحدد موعد رحيل «مرتضى» عن الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى

اللجنة الاولمبية

في مفاجأة من العيار الثقيل، قال مصدر مُقرب من اللجنة الأوليمبية المصرية، إن شطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ومنعه من المناصب الرياضية، ضمن بنود الجمعية العمومية المقرر لها يوم 20 أكتوبر.

وتابع المصدر في تصريحات صحفية: «إذا وافقت الجمعية العمومية الخاصة بالأولمبية لن يمارس أو يترشح إلى أي نادٍ مرة أخرى».

يذكر أن أزمة شديدة نشبت بين اللجنة الأولمبية ورئيس الزمالك بعد رفض اللجنة اعتماد الجمعيتين العموميتين الذي عقدهما النادي في الفترة الماضية.


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