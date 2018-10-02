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شاحن موبايل يقتل 8 إماراتيين

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شاحن موبايل (أرشيفية)
شاحن موبايل (أرشيفية)

وكالات

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موبايل

شاجن

تداول ناشطون إماراتيون عبر مواقع التواصل، أنباء عن مقتل 8 مواطنين من عائلة واحدة، بسبب حريق شبّ في منزلهم الكائن بمنطقة بني ياس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إثر اشتعال شاحن موبايل.

ووقع الحادث، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فيما يرجح أن الضحايا كانوا نائمين أثناء الحريق.

و تداول المستخدمون، وفقا "لصحيفة الإمارات اليوم"، مقطعا صوتيا منسوبا لصاحب المنزل ويدعي بديوي الكثيري، شرح فيه تفاصيل الواقعة.

وقال:"توفي 8 أشخاص في منزلنا، منهم اثنتان من بناتي ومات أخوي وابنته وأختي وثلاثة من عيالها، عيال محمد بن رامس الله يرحمهم، والعزاء للجميع".

وأفادت مصادر مقربة من العائلة، بأن الحريق ناجم عن انفجار شاحن هاتف محمول في غرفة استقبال المنزل، نجم عنه دخان كثيف وحريق تسبب في مقتل الضحايا، فيما يبقى 4 من أفراد العائلة في العناية المركزة، فيما لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي حول هذه الأنباء.


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