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عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»

عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

أمير سعد

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ال الشيخ

المصريون

قناة

بيراميدز

توقف البث المباشر لقناة بيراميدز الرياضية، منذ قليل، والذي يعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية أحد أكبر المستثمرين فيه، بعد شهرين فقط من بدء إرسالها.

وتوقف البث دون أي إنذار مسبق رغم وجود برنامج "ضربة حرة" كان يُبث بشكل مباشر.

وفي الوقت ذاته فإن جميع العاملين بالقناة متواجدون بشكل طبيعي فيها لأداء عملهم وفي انتظار قرار الإدارة الأخير.

وأكد آل الشيخ في وقت سابق أن جميع العاملين في قناة بيراميدز سوف يتم البحث عن عقود عمل لهم في قنوات أخرى وأن مسؤوليتهم ملقاة على عاتقه.

وتأتي تلك التطورات في أعقاب مفاجأة من العيار الثقيل فجرها تركي آل الشيخ، بعد أن أعلن انسحابه من الاستثمار في مصر، وقبل قراره بساعات كتب في صفحته على موقع «فيس بوك»: «أفكر جديا في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر.. هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية.. ليه الصداع ؟».

وجاءت الخطوة بعدما ردد جمهور الأهلي في مباراة الفريق الأحمر ضد منافسه حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هتافات ضد تركي آل الشيخ، وذلك على خلفية أزمة مباراة السوبر المصري السعودي.



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