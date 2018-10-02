مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

02 أكتوبر 2018 - 07:54 م



غادرت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترمب، أمس إلى إفريقيا، في جولة تشمل 4 دول، وهي أول جولة كبيرة لها بمفردها نيابة عن حكومة الرئيس دونالد ترمب.



ومن المقرر أن تزور ميلانيا كلاً من غانا ومالاوي وكينيا ومصر في الجولة التي تستمر نحو أسبوع، وتركز على قضايا الأطفال.

وتعتبر زيارة زوجة الرئيس الأمريكي لمصر ضمن جولتها الأفريقية مهمة للغاية، فبالإضافة إلى كونها زوجة أكبر رئيس دولة في العالم فمن الممكن أن تحقق الدولة المصرية عدة مكاسب، منها الترويج للسياحة المصرية.



وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، إن "زيارة زوجة الرئيس الأمريكي لمصر تدل على قوة العلاقات المصرية الأمريكية".



وأضاف لـ "المصريون": "يمكن أن تحقق الزيارة بعض المكاسب من ورائها، خاصة في مجال السياحة عن طريق استغلالها في الترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم".



وتابع: "زيارة زوجة ترامب هي زيارة اجتماعية معنوية، لكنها لن يكون لها بعد سياسي، لأن السياسية الأمريكية تصنعها المؤسسات الأمريكية وليس الرئيس أو زوجته".



وأشار غباشي إلى أن "زيارة زوجة ترامب لمصر ستتطرق إلى بعض قضايا المرأة في مصر، مثل منع الإجهاض، ومنع استخدام العنف ضد المرأة، وضرورة التمثيل الجيد والعادل للمرأة في المناصب الرسمية في مصر وعدم تهميشها".



وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن "الزيارة المرتقبة لزوجة الرئيس الأمريكي لمصر لها مكاسب عديدة، إذ ستعد دليلاً على أن مصر سيادة تنعم بالاستقرار السياسي والأمني".



وأوضح لـ "لمصريون"، أن "زيارة زوجة ترامب لمصر هي زيارة ترويجية لمصر في المحافل الدولية التي ستتناول زيارة زوجة رئيس اكبر دولة في العالم لمصر، وهذه الزيارة تدل علي قوة العلاقات المصرية الأمريكية".



وأضاف صادق أنه "من المتوقع أن تفتح زوجة الرئيس الأمريكي عددًا من المشروعات الأمريكية في مصر، وستهتم أيضًا في زيارتها بالترويج للسياحة المصرية على مستوى العالم، من خلال زيارتها بعض الأماكن السياحية في مصر مثل منطقة الأهرامات".



وذكر صادق أن "زوجة ترامب ستركز في زيارتها إلى مصر على مناقشة قضايا المرأة والطفل ومدى الحرية التي تتمتع بها المرأة المصرية وكيفية توجيه المساعدات الأمريكية إلي خدمة قضايا المرأة والطفل في مصر".





