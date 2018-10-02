«مرتضى» يتحدى قرار الأعلى للإعلام بهذه الحيلة

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

الأعلي للاعلام

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار المجلس الأعلى لتنظم الإعلام، بشأن منعه من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر.

وقال «مرتضى» في فيديو نُشر على قناة الزمالك الرسمية بموقع «يوتيوب»، «لأول مرة أرى المجني عليه يتم عقابه والجاني يهرب من العقاب».

وقال «مرتضى»: "أين كنت يا مكرم محمد أحمد من إهانات نادي الزمالك؟ أنا من تم سبي".

وتابع «أنا من أنقذت العلاقات المصرية السعودية من الانهيار بعد ما حدث».

وواصل «هذه مؤامرة كلها من جميع الاتحادات واللجان كل شخص الآن يريد توقيع عقوبة على مرتضى».

وأردف «يا مكرم منعتني من الظهور الإعلامي؟ حسنا أنا أصور فيديو سوف يشاهده الملايين وسوف أبيعها بعد ذلك وحتى من يريد التصوير معي سوف أشترط الحصول على أموال».

وتابع «أقول لكل من مكرم محمد أحمد وهشام حطب وعمرو مصطفى وحسن مصطفى ومحمود الخطيب استفيقوا، كل ذلك لن يجعل الجماهير تنسى أي شيء».

وأتم مرتضى «اليوم في مجلس الشعب استقبلوني استقبال الأبطال أنا لا أنكسر».

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن في وقت سابق منع مرتضى من الظهور الإعلامي لثلاثة أشهر بسبب "انتهاكات وإهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية والسماح بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين".


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