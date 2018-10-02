» مؤتمر عن الجديد في جراحات السمنة والقولون والثدي

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مؤتمر

الجراحين الأمريكين

جراحات السمنة

تنظم «كلية الجراحين الأمريكية» بمصر، المؤتمر السابع غدًا، الأربعاء، برئاسة الدكتورة باربرا باس، رئيس كلية الجراحين الأمريكية، والدكتور شريف عمر، والدكتور علاء إسماعيل، والدكتور عادل فؤاد رمزى من القسم المصرى لكلية الجراحين الأمريكية.

وقال أستاذ الجراحة العامة وجراحة السمنة بطب عين شمس وسكرتير المؤتمر الدكتور، محيي البنا، إنَّ المؤتمر يناقش أفضل نظام لتدريب وإعداد جراح المستقبل، إذ يخصص جلسة تحت عنوان «المرأة الجراحة» ترأسها الدكتورة باربرا باس، رئيس كلية الجراحين الأمريكية والدكتورة سلمى دوارة رئيس قسم الجراحة بكلية الطب العسكرية، والدكتور عمر شريف عمر رئيس اللجنة المنظمة لمناقشة التحديات التى تواجه الطبيبات اللاتى يتخصصن فى مجال الجراحة.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الدورات التدريبية فى "جراحة القولون والمستقيم والشرج وجراحة الثدى وجراحة السمنة.

كما ستضمن الجلسات، عدة عناوين أبرزها، تدريب الجراحين فى مصر والعالم وجراحة الجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس وجلسة المرأة فى الجراحة، وجلسة الجديد فى جراحات الثدى، وجلسة جراحة القولون والمستقيم، وجلسة أورام البريتون.



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