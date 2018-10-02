» صورة.. علاء مبارك في مدرجات الأهلي ووفاق سطيف

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الليلة

المصريون

الاهلى

وفاق سطيف

حرص علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على مساندة الأهلي من مدرجات ملعب إستاد السلام، قبل مباراته أمام وفاق سطيف الجزائري، التي تنطلق بعد قليل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن علاء مبارك سبق وأن تواجد في أكثر من مناسبة رياضية خلال الفترة الماضية، آخرها مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي في إستاد الإسماعيلية، والتي انتهت بفوز الدراويش بثنائية نظيفة، ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، مؤكدًا أنه حرص على التواجد لمؤازرة وتشجيع اللاعبين خاصة أنه عاشق للدراويش منذ طفولته.



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