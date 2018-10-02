4شائعات نفتها الحكومة اليوم.. تعرف عليها

02 أكتوبر 2018 - 08:55 م

في إطار سياسة الدولة المصرية لمواجهة حرب الشائعات التي انطلقت رحاها ضد مصر لتهديد استقرارها وأمنها، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 4 شائعات انتشرت خلال اليوم فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية للنيل من هيبة الدولة المصرية.



وكانت الشائعة الأولى التي نفتها الحكومة اليوم، ما تم تداوله اليوم لصور لبعض الطلاب داخل إحدى المدارس يفترشون الأرض، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من صور لمجموعة من التلاميذ يفترشون الأرض بدون مقاعد مزدحمين فوق بعضهم، بدعوى أنه ليس لهم مقاعد بالمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارة أن الصور المتداولة هي صور لإحدى المدارس بمدينة كربلاء العراقية تم التقاطها عام 2013، ولا تمت للمدارس المصرية بصلة على الإطلاق.



أما الشائعة الثانية التي نفاها مجلس الوزراء كانت بخصوص ما قيل عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية فقد تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.



وأكدت الوزارة، أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق، وأنها مجرد شائعات تستهدف البلبلة وإثارة الغضب بين المواطنين.



وكانت ثالث الشائعات التي نفاها مجلس الوزراء ما تردد عن وجود زيادة جديدة في أسعار فواتير المياه، حيث أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير المياه، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.



وأكد مركز مجلس الوزراء، أن وزارة الإسكان، أكدت أنه لا نية على الإطلاق لرفع تسعيرة المياه خلال العام المالي 2018/ 2019.

أما رابع الشائعات التي نفاها مجلس الوزراء كانت ما تردد عن تسبب التطعيم الثلاثي ضد الحصبة في الإصابة بالتوحد، حيث نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة، مؤكدًا أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تسبب التطعيم الثلاثي ضد الحصبة "MMR" في الإصابة بالتوحد، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكد مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة أكدت صحة وسلامة التطعميات داخل مستشفيات وزارة الصحة وأنها مطابقة للمواصفات العالمية.



من جانبه قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة بحزب الوفد، إنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة لبحيرة المنزلة، وأن هذه الشائعات تنال من هيبة الدولة المصرية.



وأكد "تمراز"، لـ"المصريون"، أن القيادة السياسية الحالية لمصر هي قيادة وطنية لا تسمح بالتفريط في شبر واحد من أرض مصر، فمصر تسمح بالاستثمار داخل أراضيها ولا تسمح بالتفريط فيها.



وأضاف "تمراز"، أن السودان طلبت من مصر الاستثمار في أراضيها وزراعة الأراضي السودانية بالعديد من المحاصيل كاستثمار فقط وليس البيع، فالدول لا تبيع أراضيها، ولكن تسمح بالاستثمار فيها فقط.





