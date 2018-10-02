» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟

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العراق

نوري المالكي

برهم صالح

اختار مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح رئيسًا جديدا للجمهورية بأغلبية الأعضاء.
واحتاج صالح للفوز بالمنصب إلى جولتي تصويت في البرلمان على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.

وأصبح برهم صالح الرئيس الثامن للعراق والحاكم الجمهوري التاسع في تاريخ البلاد منذ تأسيس الجمهورية في 14 يوليو 1958.وأول من قام بأعمال رئاسة الجمهورية العراقية محمد نجيب الربيعي، الذي كان يرأس "مجلس السيادة".

فيما كان أول من حمل لقب رئيس الجمهورية عبد السلام عارف الذي تولى الحكم عام 1963.

من هو برهم صالح؟

ولد برهم صالح في مدينة السليمانية (شمال العراق) عام 1960 في أسرة متعلمة وميسورة الحال، حيث كان والده قاضيا. وفيها أكمل المراحل الأولى من دراسته.

كان ناشطاً سياسيا قبل أن يبلغ العشرينات من عمره، واعتقل عام 1979 مرتين بتهمة المشاركة في الحركة السياسية الكردية المناوئة لبغداد، وأدخل السجن بسبب تصوير التظاهرات المناهضة للحكومة.

وبعد إطلاق سراحه، سافر إلى بريطانيا هربا من الملاحقة الأمنية، وخلال وجوده في المملكة، عمل في صفوف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (كان آنذاك بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني) وأصبح مسؤول العلاقات الخارجية للحزب في بريطانيا. تخرج صالح من كلية الهندسة المدنية بجامعة كارديف ببريطانيا العام 1983.

وحصل على شهادة الدكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الكمبيوتر بمجال الهندسة من جامعة ليفربول البريطانية عام 1987.

وبعد انتهاء حرب الخليج الأولى، وحصول إقليم الشمال على الحكم الذاتي عن الحكومة المركزية مطلع تسعينيات القرن الماضي، أصبح ممثل الحزب في الولايات المتحدة ما بين 1993 و2003.

وبعد سقوط نظام حكم صدام حسين عام 2003، تولى منصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ثم أصبح وزيراً للتخطيط في الحكومة الانتقالية بعد عام.كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006، وفي عام 2009 تولى منصب رئاسة حكومة الإقليم لمدة عامين.

كان صالح نائبا للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، عندما انشق عن الأخير في عام 2017 وأسس حزباً جديداً لخوض الانتخابات باسم "تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة" الذي فاز بمقعدين في البرلمان العراقي، لكنه ترك حزبه الفتي وعاد إلى صفوف حزبه الأم على أمل الحصول على منصب رئيس الجمهورية.

ووفقا للدستور العراقي، فإن الفوز بمنصب رئيس الجمهورية يتطلب حصول المرشح على ثُلثي أصوات أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً.

وبفوز صالح، ظل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يشغل المنصب منذ تنظيم انتخابات في العراق عام 2005، حيث شغل الرئيس الراحل والأمين العام السابق للاتحاد الوطني جلال طالباني المنصب لدورتين متتاليتين وخلفه في المنصب الرئيس السابق فؤاد معصوم. ‎ويتولى الأكراد رئاسة الجمهورية بموجب عرف سياسي سائد في العراق منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، بينما يشغل السُنة رئاسة البرلمان والشيعة رئاسة الحكومة.


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