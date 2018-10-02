» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره وفاق سطيف الجزائري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليومـ الثلاثاء، على ملعب السلام، في إياب دور الـ4 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهدت المباراة استحواذ لاعبي النادي الأهلي على الكرة بمنتصف الملعب واستمرار الضغط على المرمى في معظم فترات اللقاء.

وألغى حكم اللقاء هدف للنادي الأهلي في الدقيقة 21 لوجود تسلل على وليد أزارو.

وتقدم وليد سليمان للأهلي في الدقيقة 23 من جملة منظمة للناي الأهلي بعد عرضية من حمودي من الجهة اليمنى حولها الحاوي برأسية قوية رائعة مرت على يمين الحارس الذي اكتفى بالمشاهدة.

وفي الدقيقة 42 عزز إسلام محارب تقدم الأهلي بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس وتهادت الكرة ثم اصطدمت في القائم الأيسر وتخطت خط المرمى مع محاولة من الحارس لإبعاد الكرة.

الشوط الثاني شهد ضغط متواصل وفرص كثيرة ضائعة من لاعبي الأهلي أمام دفاع متكتل من لاعبي وفاق سطيف الجزائري، لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر.