"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

02 أكتوبر 2018 - 11:20 م

تلقت الإعلامية الأمريكية، سيسيليا فيجا، العاملة بشبكة «ABC» التلفزيونية الأميركية، من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إهانة مزدوجة ومشهودة أمام إعلاميين بالعشرات حضروا، الاثنين، مؤتمرا صحافيا أقامه في حديقة الورود بالبيت الأبيض، للإعلان عن تفاصيل توقيع اتفاقية «NAFTA» «نافتا» التجارية مع كندا والمكسيك.



وبدأت الإهانة لحظة اختياره لها لتطرح سؤالا عليه، فوجه كلامه لمن حوله، وقال بصوت مسموع: «يبدو أنها صدمت من اختياري لها» مثيرا ضحكهم، فصححت «فيغا» الموقف وقالت: «لا أعتقد أني كذلك شكراً سيدي الرئيس»، فرد بإهانة ثانية وقال: «حسنًا، أعرف أنك لا تعتقدين، أنتِ لا تعتقدين على الإطلاق»، بحسب ما نقل موقع قناة «العربية».

