» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور

02 أكتوبر 2018 - 10:10 م

أكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، من الشخصيات المثيرة للجدل بتصريحاته ومواقفه، مشيرًا إلى أن «هناك قرار من المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور مرتضى في جميع وسائل الإعلام».



وأوضح "عبدالحميد"، خلال حلقة من برنامجه «رأي عام» على قناة «TEN»، مساء الثلاثاء، أنه «نحن ننجر مجبرين للحديث عن قضايا هامشية مثل منع مرتضى منصور، وتركنا الموضوعات التي تهم المواطن مثل الغاز والمشروعات القومية، وتعمير الصحراء والمدن الجديدة، والطريق الدائري الإقليمي».

