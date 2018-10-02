» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور

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أكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، من الشخصيات المثيرة للجدل بتصريحاته ومواقفه، مشيرًا إلى أن «هناك قرار من المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور مرتضى في جميع وسائل الإعلام».
وأوضح "عبدالحميد"، خلال حلقة من برنامجه «رأي عام» على قناة «TEN»، مساء الثلاثاء، أنه «نحن ننجر مجبرين للحديث عن قضايا هامشية مثل منع مرتضى منصور، وتركنا الموضوعات التي تهم المواطن مثل الغاز والمشروعات القومية، وتعمير الصحراء والمدن الجديدة، والطريق الدائري الإقليمي».
وأضاف أنه «لا نريد أن ننجر للمشاكل التي تفرض على الإعلام والمشاهد، ومنها حديثنا عن قرار منع مرتضى منصور، وإيقاف برنامج مدحت شلبي على قناة بيراميدز»، مشيرًا إلى أن «هناك ما هو أفيد وأهم للمواطن من الحديث عن قرار إيقاف مرتضى منصور».

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