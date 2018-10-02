"سلفا كير" يقرر تغيير اسم جيش جنوب السودان

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قرر رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تغيير اسم الجيش من «الجيش الشعبي لتحرير السودان»، إلى «قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان».
وبحسب وكالة «الأناضول»، جاء القرار بناءً على توصيات لمؤتمر قادة الجيش الجنوب سوداني، الذي انعقد بداية هذا العام، بحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء.
وأوصى المؤتمر بضرورة تغيير اسم الجيش، بعد انفصال جنوب السودان عن دولة السودان عام 2011.

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