أول تعليق من "بارزاني" على انتخاب رئيس العراق الجديد

02 أكتوبر 2018 - 11:40 م

وجه الزعيم الكردي رئيس إقليم كردستان الأسبق، مسعود بارزاني بيانا، الثلاثاء، حول عملية اختيار رئيس جمهورية العراق الجارية حاليا في قاعة مجلس النواب العراقي.



وقال «بارزاني» إن ما يجري الآن لاختيار رئيس جمهورية العراق مخالف للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة، وكان ينبغي أن يتم اختيار مرشح كردي من أكبر كتلة، أو أن تحسم الكتل الكردية الأمر.



وأوضح «بارزاني» في البيان أن «الآلية المتبعة حالياً ليست مقبولة على الإطلاق، وسيكون لنا موقفنا منها قريباً».



وعلق مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في مصر، شيركو حبيب، بأن «بارزاني» طلب، الجمعة الماضي، حسم هذا الموضوع بين الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي، إلا أن رفض الاتحاد الوطني لهذا الاقتراح لم يحسم المعضلة.



وأشار «حبيب» إلى أنه حسب الأخبار الواردة من بغداد اليوم، بأن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، اتفقا على سحب مرشح الاتحاد الوطني، إلا أنه وبعد فترة وجيزة أعلن الاتحاد عدم الالتزام بالاتفاقية وعدم سحب مرشحهم.

