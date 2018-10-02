  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:32 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

ترامب

"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

1234 قتيلاً بـ"كارثة" إندونيسيا وتدمير 65 ألف منزل

عرب وعالم

زلزال وتسونامي في إندونيسيا
زلزال وتسونامي في إندونيسيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد ضحايا تسونامى إندونيسيا إلى 1234 قتيًلا

#

ارتفاع حصيلة تسونامى إندونيسيا إلى 832 قتيلا

#

أردوغان: لن نترك السوريين تحت رحمة "بشار"

#

ربة منزل تقتل ابنتها بمساعدة نجلها بـ"إيد الهون"

أعلنت السلطات الإندونيسية، أمس، أن عدد ضحايا كارثة الزلزال المدمر، وموجات المد البحرى العاتية «تسونامى»، التى ضربت جزيرة سولاويسى، منذ 4 أيام، ارتفع إلى 1234 قتيلا، بينما كانت الحصيلة السابقة 844 قتيلا، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن جثث الضحايا تحت أنقاض المنازل ومؤسسات وفنادق دمرها الزلزال، بينما تقوم السلطات بدفن جثث الضحايا فى قبور جماعية خشية تفشى الأوبئة والأمراض وسط أوضاع كارثية فى المدن المتضررة والمناطق النائية التى ضربها الزلزال، والتى لا يمكن لفرق الإنقاذ الوصول إليها، مع تفشى أعمال السلب والنهب والفوضى فى مدينة «بالو» السياحية الأكثر تضررا.
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث بوروو نوجروهو «عدد القتلى يبلغ 1234»، وأضاف أن الكارثة أدت لتضرر أكثر من 65 ألف منزل، وتشريد نحو 60 ألف شخص، ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن، مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددا. وقال الصليب الأحمر الإندونيسى إنه تم العثور على جثث 34 طالبا ماتوا بإحدى الكنائس نتيجة انهيار أرضى، وكانوا ضمن مجموعة من 86 طالبًا، كان «المركز التدريبى لكنيسة جونوج» فى مقاطعة سيجى بيرومارو أبلغ عن فقدانهم إثر الزلزال.
وأطلقت الشرطة النار فى الهواء والغاز المسيل للدموع، لتحذير من نهبوا المتاجر فى بالو المدينة الساحلية التى اجتاحتها أمواج «تسونامى» عقب زلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس «ريختر»، وقال شهود عيان إنهم رأوا نحو 100 شخص ينهبون متجرا وهم يهتفون ويتشاجرون على سلع تشمل ملابس ومستحضرات النظافة  الشخصية وأغطية ومياه.
وأمر الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو بإرسال المزيد من رجال الإنقاذ للعثور على ضحايا، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف شخص بحاجة لمساعدة عاجلة، بينهم الآف الأطفال والمسنين، فيما يعرقل جهود الإنقاذ عدم توفر المعدات الثقيلة وانقطاع طرق النقل وحجم الدمار، ويقود الجيش الإندونيسى جهود الإنقاذ، فيما يعانى آلاف المشردين بشكل متزايد من نقص الطعام والوقود والماء بسبب الطين، وإغلاق الطرق وتضرر المطار وانقطاع بمدينة بالو، كما تضررت المستشفيات، ويتم علاج المصابين فى العراء بمستشفى ميدانى عسكرى.
فى الوقت نفسه، تلقى المراقب الجوى الإندونيسى، أنتونيوس جوناوان أجونج، فى مطار موتيارا سيسفرى فى مدينة بالو، إشادات رسمية، وكرّمته الحكومة بعد وفاته، إذ رفض، عكس باقى زملائه، مغادرة برج المراقبة بعد الزلزال، وظل يعطى الإرشادات لطائرة ركاب مدنية كانت على وشك الإقلاع، ووصفه قائد الطائرة، إيكوزى إيزوكى، الذى تمكن من الإقلاع من المطار، بـ«الملاك المرشد»، وأنه «جناحه البشرى»، موضحاً أنه لو تأخر 30 ثانية عن الإقلاع لما تمكن من النجاة مع المسافرين.
وقال المتحدث باسم هيئة مراقبة حركة الطيران الإندونيسية، يوهانيس هارى سيرايت، إن بقاء المراقب فى عمله كلفه حياته، لكنه أنقذ مئات الأشخاص، وبعد وقوع الزلزال قفز المراقب من الطابق الرابع بسبب الهزات التى ضربت مبنى المطار، خشية محاصرته وسط الأنقاض، فتعرض لإصابات وكسر فى الساق، ونُقل إلى مستشفى قريب، ولكنه تُوفى قبل نقله بمروحية إلى مستشفى آخر بإمكانيات أفضل، وتلقى «أجونج» إشادات رسمية وشعبية، وحمل جنود من الجيش الإندونيسى جثمانه إلى مثواه الأخير، وتقديراً لتضحيته، تمت ترقيته درجتين فى وظيفته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مصرع أسرة مصرية "حرقًا" في الكويت
» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟
» صورة.. علاء مبارك في مدرجات الأهلي ووفاق سطيف
» «الأولمبية» تحدد موعد رحيل «مرتضى» عن الزمالك
» مؤتمر عن الجديد في جراحات السمنة والقولون والثدي
» اقتحام نقابة الصيادلة وسط اشتباكات بالأسلحة البيضاء
» عاجل.. توقف بث قناة «بيراميدز» المملوكة لـ «آل الشيخ»
» أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»
» برهم صالح رئيسًا للعراق

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك