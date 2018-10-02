» تفاصيل مصرع أسرة مصرية "حرقًا" في الكويت

02 أكتوبر 2018 - 11:10 م

لقي مصري وزوجته يقيمان في الكويت مصرعهما، وأصيب ابنه وابنته بإصابات بالغة إثر حريق شب بشقتهما بسبب ماس كهربائي تشير الدلائل إلى أنه حدث في شاحن الموبايل، وفقا لموقع قناة «العربية».



وتلقت السلطات الكويتية بلاغا بنشوب حريق في شقة مواطن مصري يدعى إيهاب عدلي شاكر، بمنطقة حولي، أسفر عن مصرعه ومصرع زوجته وتدعى نانسي سمير، وإصابة طفليه وخادمتهم. وعلى الفور تم نقل جثتي الأب والأم للمستشفى، كما تم نقل الطفلين إلى العناية المركزة بمستشفى «مبارك».



وتبين من التحقيقات أن الحريق نشب خلال نوم الأسرة، حيث اشتعلت النيران في صالة الشقة، وامتدت لباقي الغرف. واكتشفت العاملة بالمنزل الواقعة بعد شعورها بأثار الدخان وأصيبت بالاختناق، لكنها تماسكت واستغاثت بالجيران الذين هرعوا لإنقاذ الأسرة، وفور دخولهم اكتشفوا وفاة الأب والأم، لكنهم نجحوا في إنقاد الطفلين، ونقلوهما للمستشفى.



ووفقا لما قاله أحد أقارب الأسرة لـ«العربية.نت» في القاهرة، فإن أجهزة الشقة تبين سلامتها جميعا، وعدم حدوث ماس كهربائي بها، كما تبين أن الحريق بدأ من جهاز مشترك بجوار «كنبة» بصالة الشقة، تقوم الأسرة بشحن الجوال فيه، ومنه امتد للكنبة وساعد الإسفنج المتواجد بها في اشتعال النيران وانتقاله لباقي الغرف.



وأضاف أن الدلائل المؤكدة من خلال معاينة الشقة تشير لحدوث ماس كهربائي بشاحن الجوال أدى لنشوب الحريق، مؤكدا أن كافة الأجهزة الكهربائية بما فيها أجهزة التكييف سليمة، ولم يحدث بها ماس كهربائي.



وكشف أن الأب إيهاب من مواليد محافظة المنيا، ويعمل محاسبا قانونيا في إحدى الشركات في الكويت، بينما الزوجة نانسي سمير حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأميركية، مضيفا أنه تم دفن جثتيهما مساء أمس الاثنين، في مقابر مدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

