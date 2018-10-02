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إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

عرب وعالم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

المصريون ووكالات

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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب 7 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية.
وقال مصدر طبي، للأناضول، فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول له الحديث مع الإعلام: إن 7 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأضاف المصدر، أن 4 شبان أصيبوا شرق مخيم جباليا (شمال)، فيما 3 آخرين شرقي مدينة غزة. مشيرًا إلى أن جراح المصابين وصفت بالمتوسطة.من جهته، أفاد مراسل الأناضول، أن عشرات الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل وأشعلوا إطارات المركبات المطاطية المستعملة قرب الحدود، كما أطلقوا الألعاب النارية في السماء.ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. -

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