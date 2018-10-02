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البنتاجون: اكتشاف طردين يحويان "مادة مشبوهة"

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن نتائج التحليل المبدئية، أثبتت أن اثنين من طرود البريد المرسلة للوزارة، الإثنين، "إيجابية" وتحملان مادة "الريسين" السامة.
وقال مسؤول بالوزارة، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الطردين المشبوهين كانا موجهان إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس، وقائد العمليات البحرية، الأدميرال جون ريتشاردسون.
وأوضح أن مرفق البريد التابع للوزارة في مبنى منفصل، والرسائل التي أثبتت الاختبارات أنها إيجابية لم تدخل أبدًا مقر البنتاغون. 
من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون، العقيد روب مانينغ، إن جميع رسائل دائرة البريد الواردة للوزارة، الإثنين، تخضع للحجر الصحي حاليًا، ولا تشكل تهديداً.
وذكر مانينغ، في بيان له، "يوم الإثنين كشفت وكالة حماية البنتاغون عن مادة مشبوهة خلال فحص البريد في منشأة الفحص النائية" بالوزارة.
وأضاف قائلًا "أخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) المظاريف هذا الصباح لإجراء مزيد من التحليل".
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا، قال فيه، إنه استحوذ على ظرفين مشبوهين تم فحصهما في مرفق البريد وهما يخضعان لمزيد من الاختبارات. 
جدير بالذكر، أنه تم استحداث قسم خاص للتعامل مع الرسائل خارج مبنى بنتاغون في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وحادث إرسال ظروف تتضمن بكتيريا "الجمرة الخبيثة" إلى بنتاغون. 
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان كاترين فريزر، المتحدثة باسم السناتور الجمهوري، تيد كروز، الثلاثاء، أن طرودا مشبوهة أرسلت إلى مقر حملته في هيوستون تسببت في إغلاق مؤقت للمقر. 
وأشارت المتحدثة إلى أنه لم يتم نقل أي شخص من طاقم كروز إلى المستشفى، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية. 
وقالت إدارة الإطفاء في هيوستون، إن شخصين نقلا إلى المستشفى، الثلاثاء، بعد تعرضهما على ما يبدو "لمادة بيضاء اللون"، من دون تفاصيل حول الشخصين أو حالتهما الصحية. 
وذكرت إدارة الإطفاء، في تغريدات على حسابها بموقع "تويتر"، أن نتيجة اختبارات المواد خطرة جاءت سلبية بعد أن تم إخلاء المبنى الذي يقع فيه مكتب كروز. 
و"الريسين" هو مركب عالي السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، وسبق استخدامه في مؤامرات إرهابية، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، رذاذ أو حمض. 
وعند ابتلاعه، فإنه يسبب الغثيان والقيء والنزيف الداخلي للمعدة والأمعاء، الذي يتبعه فشل الكبد والطحال والكليتين، والموت بهبوط الدورة الدموية. 

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