"ذئاب" روما تفترس فيكتوريا بلزن التشيكي

02 أكتوبر 2018 - 11:50 م

اكتسح فريق روما الإيطالي، الثلاثاء، ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 3 نقاط في الوصافة، بينما تذيل فيكتوريا بلزن الترتيب برصيد نقطة واحدة.



أنهى روما الملقب بـ"الذئاب" الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد أحرزهما البوسني إدين دجيكو في الدقيقتين 3 و40.



وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق التشيكي عن فرصة تقليص النتيجة، نجح التركي جنكيز أوندر في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64.



وشهدت الدقيقة 73 إحراز روما للهدف الرابع عن طريق الهولندي جاستن كلويفرت مسجلًا أول أهدافه الأوروبية مع الفريق الإيطالي المنتقل إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

