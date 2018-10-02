  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

ترامب

"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

في أبطال أوروبا

"ذئاب" روما تفترس فيكتوريا بلزن التشيكي

الرياضة

بث مباشر.. مباراة روما "صلاح" ولاتسيو
بث مباشر.. مباراة روما "صلاح" ولاتسيو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع 40 شخصا فى غرق عبارة ببحيرة فيكتوريا

#

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

#

فريق إيطالي يسعى لضم «تريزيجيه»

#

ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

اكتسح فريق روما الإيطالي، الثلاثاء، ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد روما إلى 3 نقاط في الوصافة، بينما تذيل فيكتوريا بلزن الترتيب برصيد نقطة واحدة.
أنهى روما الملقب بـ"الذئاب" الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد أحرزهما البوسني إدين دجيكو في الدقيقتين 3 و40.
وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق التشيكي عن فرصة تقليص النتيجة، نجح التركي جنكيز أوندر في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64.
وشهدت الدقيقة 73 إحراز روما للهدف الرابع عن طريق الهولندي جاستن كلويفرت مسجلًا أول أهدافه الأوروبية مع الفريق الإيطالي المنتقل إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
واختتم دجيكو مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 90. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دلالات زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية
» رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة
» وفاة الرجل الحديدي بالكنيسة الأرثوذكسية
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي
» علماء فلك يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية
» سسكا موسكو يفجر مفاجأة بفوز على الريال
» تعرف على أول قرار للرئيس العراقي الجديد
» تفاصيل مصرع أسرة مصرية "حرقًا" في الكويت
» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك