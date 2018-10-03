» سسكا موسكو يفجر مفاجأة بفوز على الريال

03 أكتوبر 2018 - 12:10 ص

فجر سسكا موسكو الروسي، الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



بهذه النتيجة، ارتفع رصيد سسكا موسكو إلى 4 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الثالث.



دخل سسكا موسكو اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات بطل أوروبا، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الثانية عن طريق الكرواتي نيكولا فلاسيتش.



ودخل فلاسيتش التاريخ من أوسع الأبواب حيث يعد ثاني أسرع هدف يتلقاه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا منذ شهر مارس/ أذار 2007 بعد هدف روي ماكاي والذي جاء بعد مرور 10 ثوان.



بعدها حاول لاعبو الريال تدارك الأمور سريعًا، وحاولا إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم سسكا موسكو بهدف نظيف.



وتواصل مسلسل الفرص الضائعة من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني، حيث شهدت الدقيقة 90 طرد ايجور اكينفييف، ليلعب سسكا موسكو الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.

