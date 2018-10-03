مانشستر يونايتد يسقط على أرضه في أبطال أوروبا

03 أكتوبر 2018 - 12:40 ص

سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، على أرضه ووسط جمهوره في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فالنسيا الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفشل لاعبو يونايتد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم، واستغلال الفرص التي سنحت لهم وترجمتها إلى أهداف طوال شوطي المباراة.



في المقابل، نجح لاعبو فالنسيا في العودة إلى ديارهم بنقطة واحدة من ملعب "أولد ترافورد" الملقب بمسرح الأحلام.



وكان يوفينتوس الإيطالي قد حقق فوزًا في وقت سابق اليوم على ضيفه يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

