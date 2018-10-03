» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي

03 أكتوبر 2018 - 12:50 ص

أكد المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، الفرنسي باتريس كارتيرون، أن مباراة وفاق سطيف كانت مفتوحة من الطرفين، وتحلت بالكثير من فرص التسجيل، وكان بإمكان الأحمر مضاعفة رصيده من الأهداف لو أحسن استغلال الفرص.



وأوضح "كارتيرون"، بحسب الموقع الرسمي للنادي، مساء الثلاثاء، أن الأهلي لم يقدم الأداء نفسه في الشوط الثاني، وسمحنا للمنافس بالسيطرة على وسط الميدان في بعض الفترات، ولكن نجحنا في الضغط بقوة في نهاية المباراة، ولاحت أمامنا أكثر من فرصة لهز الشباك الجزائرية، لكن لم يحسن اللاعبين استغلالها.



وأضاف المدير الفني للمارد الأحمر أن الفوز بهدفين نظيفين لا يعني أن الأهلي وضع قدمه في الدور النهائي للبطولة، لأن ما زال هناك شوط آخر من المباراة لمدة 90 دقيقة، خاصة أن وفاق سطيف فريق كبير ومحترم ويملك عناصر مميزة.

