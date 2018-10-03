  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

ترامب

"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

فرنسا تفرض عقوبات على إيران بعد هذا الأمر الخطير

عرب وعالم

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول صورة لناهد السباعي بعد إلغاء حفل زفافها

#

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

#

أول تعليق من "كارتيرون" على فوز الأهلي فى برج العرب

#

قرار جديد من وزيرة الصحة بشأن تحية العلم

اتّهمت السلطات الفرنسية وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لاعتداء قرب باريس تمّ إحباطه، كان يستهدف تجمعا لمعارضين إيرانيين، يونيو الماضي، وقرّرت فرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، في اتهام سارعت طهران لنفيه.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، الثلاثاء، طالبا عدم الكشف عن اسمه إن «تحقيقا طويلا ودقيقا ومفصلا لأجهزتنا أتاح التوصّل بوضوح ودون أي لبس إلى تحميل وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء» ضدّ تجمّع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فيلبنت قرب باريس.
وقبل ساعات من صدور هذا الموقف كانت الحكومة الفرنسية أعلنت تجميد أصول إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية في فرنسا، إضافة إلى أصول إيرانيين اثنين.
وجرى اعتقال 3 أشخاص، الصيف الماضي، بينهم دبلوماسي إيراني، في إطار التحقيق بشأن هذا الاعتداء الذي تم إحباطه.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي،: «مرة أخرى ننفي بقوة هذه الاتهامات وندين اعتقال دبلوماسي إيراني وندعو إلى إطلاق سراحه على الفور».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دلالات زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية
» رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة
» وفاة الرجل الحديدي بالكنيسة الأرثوذكسية
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي
» علماء فلك يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية
» سسكا موسكو يفجر مفاجأة بفوز على الريال
» تعرف على أول قرار للرئيس العراقي الجديد
» تفاصيل مصرع أسرة مصرية "حرقًا" في الكويت
» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك