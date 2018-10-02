"محارب": فوز اليوم يقربنا خطوة من نهائي إفريقيا

أكد إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز المارد الأحمر اليوم على نظيره وفاق سطيف الجزائري 2-0، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا "تابع التفاصيل"، يقربهم خطوة إلى نهائي البطولة وتحقيق اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.



وقال محارب في تصريحات عبر قناة ناديه: "أَضعنا أكثر من فرصة على مرمى الخصم، وكان بإمكاننا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر من ذلك، ولكن الأهم هو أننا في النهاية حققنا الانتصار".