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"محارب": فوز اليوم يقربنا خطوة من نهائي إفريقيا

عرب وعالم

إسلام محارب
إسلام محارب

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أكد إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فوز المارد الأحمر اليوم على نظيره وفاق سطيف الجزائري 2-0، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا "تابع التفاصيل"، يقربهم خطوة إلى نهائي البطولة وتحقيق اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء.
وقال محارب في تصريحات عبر قناة ناديه: "أَضعنا أكثر من فرصة على مرمى الخصم، وكان بإمكاننا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر من ذلك، ولكن الأهم هو أننا في النهاية حققنا الانتصار".
أضاف:"الخطيب يحضر التدريبات دائمًا ويحفزنا بشكل كبير، وقمت بتوجيه احتفال خاص له عقب تسجيلي هدف، فاحتفالي يعني الترابط وهذا أقدمه لجمهور الأهلي".
وواصل: "نفذنا تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بحذافيرها والتي ذكرها قبل خوض المباراة، ونجحنا في السيطرة على مجريات اللقاء، ولم يوفقنا الحظ من أجل زيادة الغلة من الاهداف".
وأتم محارب :" أشكر اللاعبين والجماهير على هذا الفوز المهم، فهو يقربنا خطوة إلى النهائي".

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