  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم
مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

ترامب

"ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

حكايات الرؤساء مع الأندية

حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء

قرينة ترامب

مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي

رئيس "صحة النواب" يكشف:

أسباب اعتراض "السيسي" على قانون "التجارب السريرية"

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السيسي يوضح: لماذا رفضت "التجارب السريرية"؟

#

نائبة ترفض التصويت على "التجارب السريرية"

#

قانون تشديد الرقابة على الإنترنت يعزز المخاوف تجاه حرية الرأي

#

لهذا السبب رفض «السيسي» اعتماد «التجارب السريرية»

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقا على إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون التجارب السريرية، للبرلمان، إنه من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون وإعادته مرة أخرى لتعديله وفقًا للمادة 123 من الدستور.
وأكد رئيس «صحة النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن تصديق رئيس الجمهورية على أي قانون هو جزء مكمل لإقراره، متابعًا أن «السيسي» اعترض على بعض المواد لشبهة عدم دستوريتها على أساس أن حرية البحث العلمي مكفولة للجميع. 
وأضاف "العماري" أن الرئيس اعترض على مواد العقوبات لكونها لم تتبع مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة، موضحًا: «التناسب مبدأ هام في العقوبات، التي يجب أن تتسم بالتدرج بحسب نوعية وفحوى وأهمية الجريمة».
ولفت "العماري" إلى اعتراض الرئيس أيضًا على المادة المتعلقة بتجريم سفر العينات الخاصة بأي مواطن مصري للتحليل إلى للخارج لاعتبارات الأمن القومي، معقبًا: «إذا كان العبث بالجينات المصرية هو محل التحفظ لدى الجهات الأمنية، فهناك ملايين المصرين بالخارج يمكن إجراء تحليل جيناتهم للتأكد من عدم العبث بها».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دلالات زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية
» رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة
» وفاة الرجل الحديدي بالكنيسة الأرثوذكسية
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي
» علماء فلك يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية
» سسكا موسكو يفجر مفاجأة بفوز على الريال
» تعرف على أول قرار للرئيس العراقي الجديد
» تفاصيل مصرع أسرة مصرية "حرقًا" في الكويت
» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك