  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:40 ص
بحث متقدم
التجارة الالكترونية

خبير معلومات: هذا ما لا تعرفه عن "التجارة الإلكترونية"

الإعلامى حمدى الكنيسي

تعليق "الكنيسي" على قرار منع ظهور مرتضى منصور

الأنبا بيشوي

وفاة الأنبا بيشوي الرجل الحديدي بالكنيسة

مدحت شلبي

فنانة شهيرة تكشف معلومات مثيرة عن مدحت شلبي

خريطة غاز البحر المتوسط

هذه الشركة الإسرائيلية الرابح الأكبر من صفقة الغاز مع مصر

مرتضي منصور

مفاجأة: السماح لـ «مرتضى منصور» بالظهور إعلاميًا

أرشيفية

بالتفاصيل.. أسباب تصفية الشركة القومية للأسمنت

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد يرد على سخرية«مرتضى»

ترامب وستورمى دانيلز

أسرار جديدة فى أزمة الفضيحة الجنسية لـ«ترامب»

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

تحذيرات من سيول بالمحافظات.. كيف استعدت الحكومة؟

وفاة الأنبا بيشوي الرجل الحديدي بالكنيسة

آخر الأخبار

الأنبا بيشوي
الأنبا بيشوي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. سميرة سعيدة ترد على تلقيبها بـ"عدوة الرجل"

#

"تواضروس" يدشن كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بأمريكا

#

"المقارى" يرد على قتله الأنبا "إبيفانيوس": "كنت تعبان"

#

السيسى يتوعد المتسببين في واقعة ديرب نجم

أعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفرالشيخ والبراري، رئيس دير الشهيدة دميانة ببرارى بلقاس، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عاما.
وقال القس بولس حليم، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن تقام صلوات الجنازة بدير الشهيدة دميانة ببرارى بلقاس، ظهر الخميس، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة والشعب القبطى.
ولد الأنبا بيشوى في 19 يوليو 1942 بمدينة المنصورة وتلقى دراسته الأولى في بورسعيد، ثم جاء إلى الإسكندرية حيث حصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير امتياز عام 1963 من جامعة الإسكندرية، وعيِّنَ معيدًا بكلية الهندسة بالإسكندرية وتقدم للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، وحصل عليها عام 1968.
وترهب في دير السريان في 16 فبراير 1969 باسم الراهب توما السريانى، فيما جرت سيامته في يوم أحد الشعانين 12 إبريل 1970، وبعدها نال درجة القمصية في 17 سبتمبر 1972، وتم سيامته أسقفا في 24 سبتمبر 1972، وسيم مطرانا بعدها في 2 سبتمبر 1990 بيد المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث، وشغل منصب سكرتير المجمع المقدس في الفترة من عام 1985 وحتى 2012.
وترأس المطران الراحل مجموعة من اللجان داخل المجمع المقدس منها لجنة الإيمان والتعليم والتشريع، ولجنة شؤون الإيبارشيات، ولجنة شؤون الأديرة، ولجنة العلاقات الكنسية، ولجنة الرعاية والخدمة. أستاذ مادتيّ اللاهوت والمسكونيات في الكليات الاكليريكية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وشبين الكوم.
وكان الأنبا بيشوي مسئولا عن لجنة الحوار اللاهوتي، حيث مثل نيافته الكنيسة القبطية في كثير من اللقاءات والحوارات اللاهوتية مع كنائس الروم الأرثوذكس، والكنائس البروتستانتية، والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجليكانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل
» رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي
» حكايات الرؤساء مع الأندية: البداية حمراء.. والنهاية بيضاء
» علماء فلك يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية
» الأهلي يتخطى وفاق سطيف بهدفي «سليمان» و«محارب»
» مكاسب مصر من زيارة زوجة الرئيس الأمريكي
» سسكا موسكو يفجر مفاجأة بفوز على الريال
» تفاصيل مصرع أسرة مصرية "حرقًا" في الكويت
» هذا ما قاله إعلامي شهير عن إيقاف مرتضى منصور
» من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك