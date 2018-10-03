دلالات زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية

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قال محمد قناوى الخبير الاقتصادى ، أن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10% ، وارتفاعها بنسبة 14.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى يؤكد أننا حققنا طفرة فى الانتاج واستخدمنا خلال الشهور الماضية استراتيجية صناعية واضحة ، مضيفا أنه علينا مواصلة العمل على زيادة الانتاج وذلك من خلال تيسيرات جادة للمستثمرين المصريين والاجانب لفتح مصانع جديدة .
وأضاف قناوى ، أن  زيادة معدلات التبادل التجاري مع العالم الخارجى الى 11.8% ، وزيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والدول العربية الى 9 % شئ جيد جدا يؤكد أننا نسير اقتصاديا فى الطريق الصحيح ، مطالبا الحكومة بتوسيع المصانع القائمة وفتح المصانع المتعثرة والمغلقة ، مؤكدا أنه بزيادة الانتاج وارتفاع جودته ليصبح سلعة تنافسية تتنافس عليها الدول الخارجية سيؤدى ذلك لزيادة الصادرات أكثر من ذلك .
وأوضح قناوى ان من المؤشرات الايجابية التى تدل على زيادة حجم الصادرات فى الفترة القادمة هو توقيع بنك مصر 9 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية خلال الايام الماضية لتوفير الخدمات التمويلية اللازمة لمساندة الشركات في التوسع في العمليات التصديرية .

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