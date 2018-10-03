تعليق مدرب وفاق سطيف بعد السقوط أمام الأهلي

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الاهلى ووفاق سطيف
الاهلى ووفاق سطيف

المصريون ووكالات

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قال رشيد الطاوسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام نادي الأهلي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف، في تصريحات عقب اللقاء، مساء الثلاثاء، أن مهاجمي الأهلي نجحوا في استغلال المساحات بشكل مثالي، وأن فريقه عانى من الارتباك بسبب الهدف الأول، وتعامل لاعبي الأهلي بالخبرة مع أخطاء فريقه ساهم بخروج المباراة بهذه النتيجة، رغم الفرص التي لاحت للفريق لتعديل النتيجة وأنه دفع بعدد من اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لتحقيق الفوز.
وأشار إلى أن فريقه كان قريبًا من تسجيل أكثر من هدف لولا غياب التوفيق، وأن أداء فريقه في الشوط الأول كان سببًا في الخسارة بهدفين دون مقابل، وأن هناك لقاءً أخر في الجزائر سوف يسعى الفريق إلى استغلاله للتعويض.
وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد أحرزهما وليد سليمان وإسلام محارب، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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