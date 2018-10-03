الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية

03 أكتوبر 2018 - 01:10 ص

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون قبِل استقالة وزير الداخلية، جيرار كولومب، بعد أن قدّمها إليه للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، في صفعة جديدة يتلقّاها سيّد الإليزيه.

