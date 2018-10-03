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الإعلامى حمدى الكنيسي

تعليق "الكنيسي" على قرار منع ظهور مرتضى منصور

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الإعلامى حمدى الكنيسي
الإعلامى حمدى الكنيسي

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علق حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور مرتضى منصور في جميع وسائل الإعلام، قائلًا: "نقابة الإعلاميين هي المسؤولة منفردة عن متابعة ومراجعة كل إعلامي في ضوء إلتزامه بالمعاير الأخلاقية والمهنية، أما التعامل مع أي مؤسسة إعلامية فهي مهمة المجلس الأعلى للإعلام".
وأوضح الكنيسي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للإعلام يحدث لديهم تداخل في الإختصاصات مع النقابة.
وأضاف "الكنيسي" أن نقابة الإعلاميين تنسق مع المجلس الأعلى للإعلام حال عدم تنفيذ العقوبات ضد أي إعلامي، وتفرض غرامة مالية كبيرة على أي مؤسسة إعلامية لا تلتزم بالعقوبات المفروضة.

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