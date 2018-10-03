خبير معلومات: هذا ما لا تعرفه عن "التجارة الإلكترونية"

03 أكتوبر 2018 - 02:31 ص

أكد المهندس أيمن زكى، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن التجارة الإلكترونية أصبحت مصدرًا كبيرًا للربح، حيث بات الكثيرون يستخدمون الماستر كارد، لأنه أكثر أمانًا، خوفاً من سرقة الأموال الكاش.



وأضاف "زكى" خلال حواره ببرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية الغد، أن شركات التجارة الإلكترونية أصبحت الأكثر رواجاً فى العالم، موضحًا أن شركة أمازون العالمية خسرت ما يزيد عن 70 مليون دولار، حينما حدث عطل تقنى لديها، ولذلك لمدة ساعة واحدة.



وقال زكى، إن الهجمات الإلكترونية أبرز التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، لذلك تبذل هذه الشركات كل الجهد لأجل الحفاظ على مواقعها الإلكترونية من الهاكرز.



وأشار زكى، إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت توفر الكثير من فرص العمل للشباب، وحتى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يريدون العمل عن طريق المنزل، موضحًا أن كثيرًا من الطلبة اتجهوا فى الفترة الأخيرة إلى العمل بالتجارة الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع دراساتهم الجامعية.

