هنا شيحة: لهذه الأسباب حذفت شقيقتي حلا صورها دون حجاب

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حلا شيحة
حلا شيحة

أحمد عادل شعبان

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هنا شيحة

واصلت الفنانة حلا شيحة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بحذف صورها عبر تطبيق "انستجرام" وذلك بعد سفرها لزوجها .

وقالت الفنانة هنا شيحة تعليقًا على الأمر: "لا أعرف سبب قيامها بحذف صورها لكني أرجح أنه تريد التقاط صور أكثر احترافية وبالتالي حذفت الصور القديمة".

وأضافت خلال برنامج "MBC تريندنج" : "نحن دعمناها حين اتخذت قرارها بالسير في طريقها القديم والآن نحن كأسرة ندعمها أيضًا في قرارها الجديد ".

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