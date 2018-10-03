هنا شيحة: لهذه الأسباب حذفت شقيقتي حلا صورها دون حجاب

03 أكتوبر 2018 - 05:23 ص

واصلت الفنانة حلا شيحة إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بحذف صورها عبر تطبيق "انستجرام" وذلك بعد سفرها لزوجها .



وقالت الفنانة هنا شيحة تعليقًا على الأمر: "لا أعرف سبب قيامها بحذف صورها لكني أرجح أنه تريد التقاط صور أكثر احترافية وبالتالي حذفت الصور القديمة".



وأضافت خلال برنامج "MBC تريندنج" : "نحن دعمناها حين اتخذت قرارها بالسير في طريقها القديم والآن نحن كأسرة ندعمها أيضًا في قرارها الجديد ".



