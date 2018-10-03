صدمة بعد قيام عمرو دياب بمنع المصريين من الاستماع لألبومه

03 أكتوبر 2018 - 07:09 ص

صُدم جمهور الفنان عمرو دياب بعد طرحه لألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" دون السماح للمقيمين في مصر من الاستماع له .



وأثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك الخطوة التي اتخذها "الهضبة" تجاه الجمهور المصري ، حيث قال أحدهم: "أصلا كدة كدة الألبوم اتسرب على جميع المواقع .. وعمرو دياب مانع الناس اللي جاية تسمعه على قناته في اليوتيوب احترامًا لحقوق الملكية الفكرية وكأنه بيقولنا روحوا اسمعوا الألبوم المسروق على النت" .



وفسر البعض رفض الهضبة إتاحة ألبومه عبر "يوتيوب" للجمهور المصري بأنه متعاقد مع إحدى شركات الاتصالات المصرية للترويج لألبومه ، مؤكدين أنه ربما يكون جزء من بنود التعاقد تأخير طرح الألبوم في مصر لعدة أيام".





