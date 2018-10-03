كلوب يفسر باستفاضة ما يحدث لصلاح: هذه مشكلتي معه

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محمد صلاح

كلوب

كشف يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول أسباب - طبيعة الحالة التي يمر بها نجمنا المصري محمد صلاح هذه الأيام وبخاصة بعد توقفه عن التسجيل .

وقال "كلوب" في تصريحات مستفيضة للصحفيين : "لن أخبركم ما دار بيننا لأنه سيظل بيننا دائمًا .. لن أقف هنا في هذا الموقف وأقول قلت له كذا وقال لي كذا ".

وأضاف: "يتحدث الناس عن تراجع مستوى صلاح؟ .. حتى هاري كين قالوا عنه نفس الكلام لدرجة أن البعض قال إنه لم يقدم نصف مستوى الموسم الماضي إلى أن سجل هدفين الأسبوع الماضي فتوقفت الألسنة .. هذا طبيعي .. الناس اعتادوا الحديث في مثل تلك الأمور".

وأردف: "إذا ضربت كرة التنس بطريقة معينة وكانت ضربتك ناجحة .. ستأتي في اليوم التالي وتتساءل حين يفشل الأمر: ماذا حدث؟ .. هكذا تسير الأمور في الرياضة عمومًا".

واستدرك: "الأمر متعلق بالثقة في النفس .. صلاح يقدم مستويات جيدة بالفعل فهو يتواجد في الأماكن المؤثرة .. صحيح أنه أهدر فرصتين أمام تشيلسي لكن هذه الأمور تحدث .. لقد أهدر فرصًا مماثلة العام الماضي الذي يعد عامًا أسطوريًا بالنسبة له".

وتابع: "على صلاح أن يسترخي بشكل تام .. لا يحتاج لأي شيء آخر سوى الاسترخاء .. إمكانياته الفنية موجودة ... وكل شيء على ما يرام" .. مضيفًا: "لقد سجل 44 هدفا الموسم الماضي لكن لا ينبغي الحكم عليه من خلال الأهداف فقط ..عليك أن تكون سببًا في تهديد مرمى الفريق المنافس وتلعب بجدية وفي نهاية الموسم ستعلم ما إذا أديت بشكل جيد أم لا .. وهذا بالطبع بعد الاطلاع على نتائج الفريق ككل .. فلا نجاح شخصي في لعبة جماعية ككرة القدم .. النجاح يكون للفريق بأكمله".

واستكمل: "لا يوجد أحاديث ضرورية خلافا لما هو معتاد بيني وبين صلاح .. الأمر طبيعي .. حتى إيان راش لم يسجل 40 هدفًا في عشرة مواسم متتالية .. مشكلتي الحقيقة مع صلاح هي ما إذا قلت إنني تحدثت معه بشكل خاص لأن الناس حينها سيخمنون ما قلته له وهذا سيجعل ما قلته أكبر بكثير من الطبيعي .. وعمومًا إذا قررت الحديث معه بشكل شخصي فسوف أعلن كيف سارت الأمور لكن بطريقتي".

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