» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"

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الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن
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إكسترا نيوز

غادة والى

التضامن الاجتماعى

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أنه لم يتم تعيين أحد في الوزارة منذ الثمانينيات، قائلة: "العاملين في الوزارة كبروا في السن، ومحتاجين شباب كتير".

وأضافت "والي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك عجزًا في الكوادر الموجودة في الجهاز الإداري، وأيضًا هناك تحديًا في ثقافة الناس في التعامل مع الدعم، ويرون أنه من حقهم أن يأخذوا كل شيء.

وتابعت وزيرة التضامن، أنهم استعانوا بـ12 ألف باحث من خارج الوزارة، لتنفيذ مهام معينة.

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