لقاء حار بين "متعب" وعلاء مبارك باستاد السلام

03 أكتوبر 2018 - 09:33 ص

حرص عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى مقصورة استاد السلام على مصافحة علاء مبارك -نجل الرئيس الأسبق- حسني مبارك الذي تواجد في المقصورة الرئيسية.

كان متعب قد حضر لمؤازرة فريقه السابق أمام وفاق سطيف الجزائرى، والذي التقيا أمس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.



وقد لاقي متعب نجم الأهلي السابق ترحابا كبيرا من الجماهير الحمراء في مدرجات السلام.

من جانبه قال علاء مبارك علي حسابه علي تويتر: "مبروك لنا جميعاً فوز النادي الأهلي، وكلنا أهلي في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله في النهائي والفوز بالكأس" .



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