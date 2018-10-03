غرامة 70 مليون دولار على أشهر ممثلة صينية

03 أكتوبر 2018 - 09:45 ص

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء أن سلطات الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد على 479 مليون يوان (69.74 مليون دولار) بسبب التهرب الضريبي على نجمة الأفلام الأشهر في الصين “فان بينغ بينغ” وأمرتها برد ضرائب تزيد على 255 مليون يوان.

وظهرت فان في فيلمي (المجهولون) “إكس من” و(الرجل الحديدي) “أيرون مان” اللذين يتابعهما أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين. وتوارت فان عن الأنظار في يونيو الماضي وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي من صناعة السينما.

وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها.

وأضافت شينخوا أن مكتب الضرائب في مقاطعة جيانغسو سلم قراراته إلى فان يوم الأحد.

ولم يصدر تعليق على الفور من الممثلة الصينية أو أحد ممثليها.