زوجة مدحت شلبي تفتح خزائن أسرار حياته الشخصية

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كشفت الفنانة سحر نوح، زوجة الإعلامي مدحت شلبي، بعض الأسرار المتواجدة بخزائن حياته الشخصية، مؤكدة أن زوجها يحب أفلام الرعب ويعشق البطاطس المحمرة.

وأضافت نوح خلال حوار ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية  "TEN "، مع عمرو عبد الحميد: "مدحت شلبي يعشق الفن والغناء، وجنرال في نفسه كده لافتًا إلى أنه أحب إعلان (هالله هالله على الفانلة)، ويفرح جدًا عندما يجد الأطفال يرددونه في الشوارع".

وأوضحت سحر نوح، زوجة مدحت شلبي أن زوجها يأخذ رأيها قبل الانتقال إلى أي قناة أو عمل إعلان، ويعدني بالحصول على نسبة من الإعلانات التي يقوم بها.

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