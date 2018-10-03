  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
قيادي إخواني : كلام " مبروك" عن النقاب مش حرام

قيادي إخواني : كلام " مبروك" عن النقاب مش حرام

عباس

مفاجآت تحدث الأيام المقبلة فى الساحة الرياضية

غادة والي : "صلاح" يستحق هذا الوصف

غادة والي : "صلاح" يستحق هذا الوصف

الجونة

رد "ساويرس" على سؤال حول فساتين "العرى" بالجونة

اعتماد المحرقة اليهودية ضمن مناهج التعليم

اعتماد "المحرقة اليهودية" ضمن مناهج التعليم

حافظ امتحدث باسم الخارجية الجديد

تعيين "حافظ" متحدثًا رسميًا باسم الخارجية

مدحت شلبي وزوجتة

زوجة مدحت شلبي تفتح خزائن أسرار حياته الشخصية

مرسى

اليوم.. محاكمة "مرسى" فى "التخابر مع حماس"

وزير التموين : مفاجأة ستشهدها المحافظات خلال عام

وزير التموين: مفاجأة ستشهدها المحافظات خلال عام

لقاء حار بين "متعب" وعلاء مبارك باستاد السلام

لقاء حار بين "متعب" وعلاء مبارك باستاد السلام

تعيين "حافظ" متحدثًا رسميًا باسم الخارجية

الحياة السياسية

حافظ امتحدث باسم الخارجية الجديد
حافظ امتحدث باسم الخارجية الجديد

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعيين نجم أمريكي شهير في الخارجية الروسية

#

التفاصيل الكاملة لوفاة سجين مصري في إيطاليا

#

«مجاهد» متحدثًا رسميًا لاتحاد الكرة

#

أسرار العلاقة الودية بين «بشار» وأمريكا

قرر سامح شكري، وزير الخارجية، تعيين المستشار أحمد حافظ متحدثاً جديداً باسم الوزارة.

يذكر أن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، قد عاد مؤخرًا من رام الله حيث عمل هناك نائباً لرئيس مكتب تمثيل مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. كما سبق له العمل أيضاً في الخارج في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في السفارة المصرية في تل أبيب.

وعمل بمكتب وزير الخارجية مسئولاً عن ملفات تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الفلسطينية والإسرائيلية. كما أنه سبق له تولي منصب مدير شئون سوريا ولبنان خلال فترة خدمته بديوان عام الوزارة، فضلاً عن عمله بقطاع العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في بداية عمله الدبلوماسي.

والتحق المتحدث باسم الخارجية الجديد بالسلك الدبلوماسي عام 1999؛ وهو حاصل على بكالوريوس في تخصصيّ العلاقات الدولية، وإدارة الأعمال من جامعة وبستر الأمريكية، فرع جنيف بسويسرا.

كما أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية، قد صدر له قراراً جمهورياً في أغسطس الماضي بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجه قريباً إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن
» اختفاء حسناء الصين يثير التكهنات بعد واقعة الـ"70 مليون دولار"
» فضيحة الـ"400 مليون" تطارد ترامب
» "ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل
» رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك