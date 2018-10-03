اليوم.. محاكمة "مرسى" فى "التخابر مع حماس"

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قضايا وحوادث

مرسى
مرسى

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بدء محاكمة مرسي بالتخابر مع حماس

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة محرر تحريات الأمن القومي، وسماع شهادة الضابط بالأمن الوطني النقيب محمد أحمد، وأمين الشرطة محمد أحمد، من نجدة الشروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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