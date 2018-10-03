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"الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"

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وكالات - حنان حمدتو

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قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين استدعاء الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء بيراميدز" المذاع على قناة بيراميدز الفضائية، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، فيما بدر منه من تجاوزات مهنية.

وأكد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن محاسبة الإعلاميين هو اختصاص أصيل لنقابة الإعلاميين بحكم القانون 93 لسنة 2016.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا بمنع بث برنامج مساء بيراميدز للإعلامى مدحت شلبى 15 يومًا.

ووجه المجلس في القرار إنذارًا للقناة بمنع البث للقناة حال استمرار المخالفات الإعلامية الجسيمة.

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