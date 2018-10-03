الداخلية تضبط 5 أطنان سلع غذائية فاسدة

03 أكتوبر 2018 - 10:15 ص

شنت شرطة التموين حملات مكبرة استهدفت الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.