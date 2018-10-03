  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم
قيادي إخواني : كلام " مبروك" عن النقاب مش حرام

قيادي إخواني : كلام " مبروك" عن النقاب مش حرام

عباس

مفاجآت تحدث الأيام المقبلة فى الساحة الرياضية

غادة والي : "صلاح" يستحق هذا الوصف

غادة والي : "صلاح" يستحق هذا الوصف

الجونة

رد "ساويرس" على سؤال حول فساتين "العرى" بالجونة

اعتماد المحرقة اليهودية ضمن مناهج التعليم

اعتماد "المحرقة اليهودية" ضمن مناهج التعليم

حافظ امتحدث باسم الخارجية الجديد

تعيين "حافظ" متحدثًا رسميًا باسم الخارجية

مدحت شلبي وزوجتة

زوجة مدحت شلبي تفتح خزائن أسرار حياته الشخصية

مرسى

اليوم.. محاكمة "مرسى" فى "التخابر مع حماس"

وزير التموين : مفاجأة ستشهدها المحافظات خلال عام

وزير التموين: مفاجأة ستشهدها المحافظات خلال عام

لقاء حار بين "متعب" وعلاء مبارك باستاد السلام

لقاء حار بين "متعب" وعلاء مبارك باستاد السلام

سر بكاء عادل إمام فى لبنان

الصفحة الأخيرة

تفاصيل تعرض الفنان عادل إمام لحادث بتونس
تفاصيل تعرض الفنان عادل إمام لحادث بتونس

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

المشدد 5 سنوات لمتهم بالتجمهر بعين شمس

#

نجل الزعيم يوجه رسالة حب لـ"الهضبة"

#

والد طفلي الدقهلية يدخل في نوبة بكاء لإحساسه بالذنب

#

ملاحظات على حق المعرفة فى عالم عادل حمودة

كشف المخرج عمرو عرفة عن موقف مؤثر جمعه بالزعيم عادل إمام أثناء وجودهما في لبنان وحضورهما حفلاً للسيدة فيروز.

وكشف عرفة عن هذا الموقف من خلال تغريدة على تويتر قال فيها: "عرفت معنى كلمة في أمل بيطلع من الملل بعد سنتين ملل بدور علي سيناريو عملت فيلمين “ابن القنصل” و”زهايمر”، وعزمنا الزعيم على حفلة الست فيروز أثناء تصويرنا في لبنان ولقيتها بتغني.. في أمل بيطلع من الملل. ولقيت نفسي الدموع نازلة وبصيت جنبي لقيت الأستاذ بيعيط مع اختلاف السبب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن
» اختفاء حسناء الصين يثير التكهنات بعد واقعة الـ"70 مليون دولار"
» فضيحة الـ"400 مليون" تطارد ترامب
» "ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل
» رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك