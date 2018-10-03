وزيرة الصحة تناشد المواطنين للمشاركة فى القضاء على فيروس سى

03 أكتوبر 2018 - 10:21 ص

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جميع المواطنين للنزول للاطمئنان على أنفسهم والكشف ضد الأمراض غير السارية، مشيرة إلى أن العمل بالعيادات الطبية في مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي مستمر لما بعد ساعات العمل الرسمية، وقدمت الشكر لكل الفرق الطبية المشتركة في المبادرة.

وأشارت زايد في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس للكشف عن نتائج الحملة، أن محافظة جنوب سيناء شهدت إقبالاً غير مسبوق اليوم وكانت أعلى المحافظات إقبالاً على المبادرة.