  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
قيادي إخواني : كلام " مبروك" عن النقاب مش حرام

قيادي إخواني : كلام " مبروك" عن النقاب مش حرام

عباس

مفاجآت تحدث الأيام المقبلة فى الساحة الرياضية

غادة والي : "صلاح" يستحق هذا الوصف

غادة والي : "صلاح" يستحق هذا الوصف

الجونة

رد "ساويرس" على سؤال حول فساتين "العرى" بالجونة

اعتماد المحرقة اليهودية ضمن مناهج التعليم

اعتماد "المحرقة اليهودية" ضمن مناهج التعليم

حافظ امتحدث باسم الخارجية الجديد

تعيين "حافظ" متحدثًا رسميًا باسم الخارجية

مدحت شلبي وزوجتة

زوجة مدحت شلبي تفتح خزائن أسرار حياته الشخصية

مرسى

اليوم.. محاكمة "مرسى" فى "التخابر مع حماس"

وزير التموين : مفاجأة ستشهدها المحافظات خلال عام

وزير التموين: مفاجأة ستشهدها المحافظات خلال عام

لقاء حار بين "متعب" وعلاء مبارك باستاد السلام

لقاء حار بين "متعب" وعلاء مبارك باستاد السلام

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام.. ومخاوف من اختراقه

الصفحة الأخيرة

انستجرام
انستجرام

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"صناعة المعلومات": "احذفوا بياناتكم وصوركم فورًا"

#

«فيس بوك» يثير مخاوف المستخدمين بتسجيل خروج مفاجئ

#

مؤسسا «إنستجرام» يقدمان استقالتهما

#

تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها بالسودان

انستجرام

توقف

برنامج

اختراق

حساب

توقف تطبيق "إنستجرام" للصور والفيديوهات عن العمل، صباح اليوم، الأربعاء، حيث لم يتمكن الأشخاص من مشاهدة صورهم ورسائلهم، وبدلًا منها ظهرت الملفات الشخصية فارغة، مع ظهور رسالة تفيد بأن التطبيق "لا يمكنه التحديث".

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الذين يفوق عددهم مليار شخص، عن استيائهم ومخاوفهم من هذا الموقف وعدم تمكنهم من الدخول، خاصة بعد الاختراق الذي حدث لموقع "فيس بوك" منذ أيام، وفقًا لـصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ولا يُعتقد أن هذا التوقف له علاقة بسلسلة الاختراقات المتتالية، ولا بد أنه مجرد خطأ تقني، فهذه ليست المرة الأولى الذي يتوقف بشكل مفاجئ، ولكن نبه البعض بضرورة الخروج من الحساب على الهاتف، تحسبًا لكونه اختراقا أمنيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن
» اختفاء حسناء الصين يثير التكهنات بعد واقعة الـ"70 مليون دولار"
» فضيحة الـ"400 مليون" تطارد ترامب
» "ترامب" يهين إعلامية داخل البيت الأبيض.. هذا ما فعل
» رئيس القومية للأسمنت يفجر مفاجأة بشأن الشركة
» تعليق ناري لـ"كارتيرون" بعد فوز الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك