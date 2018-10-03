تفاصيل رسالة البرلمان للرئيس السيسى

03 أكتوبر 2018 - 10:42 ص

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تأييد وتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة باسم مجلس النواب بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات حرب 6 أكتوبر 73.

واستهل المجلس برقيته، بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الأول، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وبلوغ مصر مرفأ الأمن والآمان.

وأكد مجلس النواب أن المرحلة السابقة شهدت على قصرها من إنجازات عظيمة يقوم على كل منها شاهد ودليل، تتمثل فى المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادى التى يجنى شعب مصر ثمارها فى المنظور القريب

وتابع نص الرسالة: "يظل لكم - سيادة الرئيس - الفضل فيما نعتز به اليوم من أمن واستقرار، وبلوغ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم، واحترام كلمتها فى كل المحافل الدولية، والمجلس يبارك جهودكم المتواصلة وجولاتكم إلى دول العالم لتحقيق الانطلاق الاقتصادي وجذب الاستثمارات التي تتدفق فى شرايين الاقتصاد الوطنى، ليعرب عن تقديره العميق لهذه السياسة الواعية التى من شأنها تحقيق النماء والرخاء لشعبنا العظيم"

وجاء فى البرقية أيضًا: "يسعد مجلس النواب، أن يهنئكم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة التى استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخًا افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن وهزمنا الهزيمة، فتحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى حطمت أسطورة إسرائيل التى لا تهزم، وأكدت للعالم أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير، وأن النصر يصنعه الأبطال الذين أودعهم الشعب أمانته فحافظوا عليها وافتدوها بأرواحهم، ولا يزالون، لتطهير تراب الوطن من الإرهاب واجتثاث جذوره".