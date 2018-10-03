«دونا ستريكلاند»: أتمنى الاحتفال بعلماء الفيزياء

03 أكتوبر 2018 - 10:54 ص

وجهت «دونا ستريكلاند»، الفائزة بجائزة نوبل فى الفيزياء عام 2018، اليوم، الأربعاء، رسالة إلى الأكاديمية السويدية، التى تمنح جوائز نوبل، وذلك بعدما أصبحت ثالث امرأة تفوز بهذه الجائزة فى تاريخها منذ انطلاقها.

وقالت «دونا ستريكلاند»، فى رسالتها التى وجهتها إلى الأكاديمية، ونشرتها جائزة نوبل على صفحتها الرسمية فى موقع "تويتر": "نحتاج للاحتفال بعلماء الفيزياء من النساء لأنهن موجودات، ويشرفنى أن أكون واحدة منهن".

يشار إلى أن «دونا ستريكلاند» أصبحت ثالث امرأة تحصل على جائزة نوبل فى الفيزياء، بعدما انضمت إلى كل من: ماريا جوبرت ماير 1963، ومارى كوري 1903.

كانت الأكاديمية السويدية، قد أعلنت عن منح جائزة نوبل فى الفيزياء 2018 لـ"اختراعات رائدة في مجال فيزياء الليزر"، وفاز بالجائزة كل من آرثر آشكن بالنصف الأول، فيما فاز بنصف الجائزة الثانية مناصفة بين جيرار مورو ودونا ستريكلاند.

وأشارت جائزة نوبل فى الفيزياء إلى أن آرثر آشكن حصل على الجائزة في الفيزياء لـ"الملاقط البصرية وتطبيقها على النظم البيولوجية".

وتملأ ملاقط آرثر آشكن البصرية الجسيمات والذرات والجزيئات بأصابع شعاع الليزر. يمكنهم فحص الفيروسات والبكتيريا والخلايا الحية الأخرى والتعامل معها دون إلحاق الضرر بها. تم إنشاء فرص جديدة لمراقبة ومراقبة آلية الحياة.

فيما حصل الحائزان على جائزة نوبل جيرار مورو ودونا ستريكلاند على جائزة نوبل فى الفيزياء في الفيزياء "لطريقتهما في توليد نبضات بصرية عالية الكثافة وقصيرة للغاية".